Die Lüders Warneboldt Unternehmensberatung ist selbständiger Teil von LW.P Lüders Warneboldt.

Interdisziplinäre Beratungsansätze reduzieren für den Kunden den Abstimmungbedarf mit Dritten und verhindern einseitige Lösungen. Als selbständiger Teil von LW.P Lüders Warneboldt hat sich die Lüders Warneboldt Unternehmensberatung auf die Bereiche integrierte ­Unternehmenssteuerung und Umsetzung von M&A-Prozessen sowie die Erstellung von Bewertungsgutachten und Wirtschaftlichkeitsanalysen spezialisiert. Für optimale Kundenlösungen werden die ­Schnittstellen zur Rechts- und Steuerberatung sowie zur Wirtschaftsprüfung von LW.P Lüders Warneboldt genutzt.

Bei der integrierten Unternehmenssteuerung werden die Abläufe der Finanzbuchhaltung und der auf das jeweilige Unternehmen angepassten Kosten- und Leistungsrechnung abgestimmt. Die integrierte Unternehmensplanung ermöglicht Soll-Ist-Vergleiche und die Erstellung von aussagekräftigen Kalkulationen sowie den dazugehörigen individuellen Controlling-Bericht in den Bereichen Umsatz, Ergebnis und Liquidität. Im Bereich M&A realisieren die Berater auf vertraulicher Basis alle Schritte zur Ansprache von Kaufinteressenten oder schließen Käufe und Verkäufe von Unternehmen und Beteiligungen ab. Sie setzen an die individuelle Situation angepasste Projekte um, in denen alle Fachgebiete bedarfsgerecht und koordiniert zusammenarbeiten. So werden Ergebnisse zeitnah und vertraulich erarbeitet.

Im Bereich Gutachtenerstellung nutzen wir unsere breite Erfahrung aus der gestaltenden Beratung zur Beurteilung gegebener Umstände. „Wir begutachten kaufmännische Fragestellungen und zeigen verständlich auf, warum Zahlen so sind, wie sie sind“, sagt Dr. Christoph Lüders, der den Bereich der Unternehmensberatung leitet. Präzise Wirtschaftlichkeitsanalysen liefern seinen Kunden eine fundierte und objektivierte Entscheidungsgrundlage. In Gutachten zur Unternehmensbewertung aufgrund erbschaftsteuerlicher, gesellschaftsvertraglicher oder schiedsgutachterlicher Anlässe ­ermitteln die Berater als neutraler Dritte den Unternehmenswert nach den jeweils maßgeblichen Regelungen. „Wir liefern eine neutrale, objektive und im Zweifelsfall auch vor Gericht verwertbare Antwort auf die Frage nach dem Wert von Unternehmen und Beteiligungen“ verspricht Christoph Lüders.

Mehr: www.lueders-warneboldt.de

Kategorien: Alle